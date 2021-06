Industrie pharmaceutique : La thérapie génique est désormais remboursée en Suisse

Swissmedic a autorisé l’utilisation pour les bébés du médicament le plus cher du monde. Si son prix reste secret en Suisse, il coûte plus de 2 millions aux États-Unis et en Allemagne.

Les parents de bébés touchés par l’amyotrophie spinale pourront se faire rembourser un médicament prometteur mais onéreux. Pixabay

Les bébés atteints d’amyotrophie spinale (SMA) – une maladie héréditaire rare et mortelle – comptent sur la thérapie génique pour guérir. Mardi, Swissmedic a autorisé la perfusion Zolgensma pour les enfants jusqu’à 2 ans, relate la «Berner Zeitung». Ce médicament produit par Novartis est connu pour son prix exorbitant: 2,1 millions de dollars aux États-Unis et 2,26 millions d’euros en Allemagne. Ces montants font de lui le médicament le plus cher du monde.

En revanche, le prix des perfusions de Zolgensma reste secret en Suisse. «Notre accord avec Novartis est soumis à la confidentialité», déclare Harald Sohns, porte-parole de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à nos confrères alémaniques. À noter que c’est l’assurance invalidité qui prendra en charge le traitement.

En Suisse, environ 120 personnes vivent avec une amyotrophie spinale. Le fait que le processus de fixation des prix ne soit pas transparent et que les organisations de patients ne soient pas consultées dérange l'association de patients SMA Suisse. Pour eux, le prix ne devrait pas être un obstacle au paiement des thérapies géniques pour les malades qui pourraient en bénéficier.

Zolgensma se distingue des autres traitements par le fait qu'il ne nécessite qu'une seule perfusion. En plus d’être conçu pour traiter l'anomalie génétique chez les bébés, il est également destiné à la guérir. Cependant, ce dernier point n’est pas encore totalement vérifié ; des études scientifiques à long terme sont nécessaires à cet effet.