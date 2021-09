Morges (VD) - La thèse du suicide par police interposée «ne peut être écartée»

«Son attitude est irrationnelle»

Le fait que la victime se soit relevée après être tombée à terre à la suite des deux premiers tirs pour charger à nouveau les policiers est particulièrement surprenant. «L’attitude d'une personne en état de crise émotionnelle est profondément irrationnelle. Face à cela, notre esprit cherche des explications et c’est normal qu’il y ait beaucoup de discussions là autour, car on essaye toujours de trouver des explications rationnelles à des faits qui, par nature, sont irrationnels. En imaginant que cette personne était dans une crise suicidaire, elle a agi en suivant une impulsion . Il n’y avait probablement pas un raisonnement derrière. D ans ce moment de crise psychique qu’elle semble vivre , elle a certainement juste extérioris é cette violence envers la police .»

Le phénomène du suicide par police interposée, ou «suicide by cop», a déjà été plusieurs fois thématisé aux USA. D’ailleurs, en juillet 2019, des policiers américains s’étaient retrouvés dans une situation très proche de celle vécue lundi à Morges. Et là aussi, la thèse du suicide avait été avancée. Néanmoins, pour Léonore Dupanloup, il y a une grande différence entre les USA et la Suisse. «Là-bas, les forces de l’ordre font usage de leur arme avec plus de facilité qu’en Suisse. Ici, il est très rare qu’un policier ouvre le feu. Il est donc peu probable que cette méthode de suicide puisse être envisagée par une personne. D’ailleurs, nous n’avons pas de chiffres à ce sujet pour la Suisse.»