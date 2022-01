Prilly (VD) – La Tilia tower, cet écrin géant de durabilité énergétique

Le bois, ce si cher matériau

Depuis la mise en concours du projet par le maître d’ouvrage Insula SA et la Ville de Prilly, l’eau a coulé sous les ponts. Les prix de construction de l’audacieux projet des lauréats du concours, les Danois de 3XN associés aux Lausannois d’Itten+Brechbuhl SA, avec sa structure mixte béton-bois, a pris l’ascenseur en raison de la pénurie de bois. Pas question pour autant pour Insula SA de changer son fusil d’épaule: «Avec la pénurie, le prix du bois a augmenté de 30%, mais on a décidé de garder la même philosophie et on est prêts à l’assumer. L’objectif était de battre tous les records en matière de développement durable et on va s’y tenir. La demande en matière de bois ne cesse d’augmenter et l’offre de diminuer. Si l’offre du marché suisse ne devait pas être suffisante, on se tournerait vers les pays limitrophes, afin de garder notre ligne, au niveau de la durabilité», a expliqué Esteban Garcia, le maître d’oeuvre.