Etats-Unis : La tornade emmène une photo à plus de 200 km

Une photo de famille, arrachée d'une maison frappée vendredi soir par les tornades aux États-Unis, a semble-t-il parcouru plus de 200 kilomètres charriée par le vent, selon le récit qu'une Américaine a publié sur internet. En sortant samedi matin de son domicile situé dans la ville de New Albany, dans l'État de l'Indiana, Katie Posten a eu son regard attiré par ce petit cliché noir et blanc, venu se coller sur une vitre de sa voiture.