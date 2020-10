Iga Swiatek, il va falloir retenir son nom. Très vite. La demoiselle n’était connue que des initiés ou de quelques curieux. Ceux qui, par exemple, étaient venus assister à l’exhibition montée cet été à la place du «Elle Spirit Open» de Monteux. Iga Swiatek, 19 ans et des frappes qui claquent comme des évidences, avait marqué les esprits et remporté la mise. On la savait donc talentueuse et promise à un très bel avenir. Mais de là à donner une véritable leçon de tennis à Simona Halep – No 2 mondiale et grande favorite de ce Roland-Garros – il y avait un pas que même les plus téméraires n’auraient jamais franchi.