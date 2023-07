Hippisme: La totale pour les Suisses

La totale pour les cavaliers suisses au CSIO 5* de Suède, à Falsterbo! Après leur éclatante victoire vendredi dans la Coupe des Nations, la troisième en six semaines après Saint-Gall et Aix-la-Chapelle, les Helvètes ont dominé les autres épreuves majeures.

Déjà victorieux de la qualificative du Derby avec son agile petit étalon «Easy Star de Talma», propriété du Genevois J. G. Battikha, Steve Guerdat a remporté samedi le Derby de Suède. Sans-faute sur les 19 obstacles et 23 efforts fixes et tombants (150 cm) de l’initial, le Jurassien et sa nouvelle «Star» ont ensuite gagné le barrage face à Abdel Saïd, tant aux points (un sans-faute encore!) qu’au temps.