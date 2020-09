Grande-Bretagne : La vidéo touchante postée par Kate et William

Le duc et la duchesse de Cambridge ont publié une vidéo très émouvante sur leur compte Instagram. Des images qui parleront à tous les papas.

Le compte Instagram de Kate et William est surtout consacré aux actions caritatives du couple. On y trouve aussi parfois des jolis clichés des princes George et Louis et de la princesse Charlotte. Cette fois-ci le couple a décidé de poster une vidéo un peu différente, très émouvante. On y voit un petit garçon interrompre son entraînement de foot et foncer droit dans les bras de son papa venu lui faire une surprise.