Jura bernois: La Tour de Moron s’étiole toujours plus

Nouvel écroulement à la Tour de Moron dessinée par l’architecte tessinois Mario Botta, construite par 700 apprentis maçons et inaugurée en 2004. Après la chute de treize marches d’un escalier en colimaçon, entre le 21 et le 21 mai dernier, d’autres marches de 400 kilos sont tombées entre mardi et aujourd’hui, dans une zone sécurisée.