New York : La tour pour ultrariches est remplie de défauts

Surplombant Central Park, un gratte-ciel dont les appartements valent une petite fortune accumule les inconvénients entre dégâts d’eau, problèmes d’ascenseurs et murs qui grincent.

C’est l’une des adresses les plus selects au monde. La tour résidentielle située à 432 Park Avenue, au sud-est de Central Park, est réservée aux ultrariches avec des prix de l’immobilier parmi les plus chers de New York: le penthouse du 96e et dernier étage a ainsi été vendu pour près de 88 millions de dollars en 2016.