La tournée de Coldplay n'est pas écoresponsable

Coldplay : Une tournée pas si écoresponsable que ça

Selon des ONG, un partenaire de la tournée du groupe Coldplay serait responsable de déforestation.

Coldplay ne s’arrêtera pas en Suisse avec son «Music of the Spheres World Tour».

En automne 2021, Coldplay a annoncé avoir «passé deux ans à consulter des experts en environnement, afin de rendre leur tournée aussi durable que possible». Le groupe de pop-rock, qui sortira son dernier album en 2025, a expliqué qu’il alimenterait ses concerts «presque entièrement à l’énergie renouvelable» et qu’il réduirait son empreinte carbone, en diminuant ses émissions de CO2 de 50% par rapport à sa tournée de 2016-2017. Lancé le 18 mars 2022, au Costa Rica, le «Music of the Spheres World Tour» ne serait pourtant pas un bon exemple en matière d’écoresponsabilité, si on en croit certaines ONG. Celles-ci pointent le partenariat conclu par la formation britannique avec le groupe pétrolier finlandais Neste.