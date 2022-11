Bali: première rencontre face à face entre Biden et Xi

Indonésie : La toute première rencontre face à face entre Biden et Xi a duré 3 heures

Les dirigeants américain et chinois se sont rencontrés lundi à Bali, à la veille du début du sommet du G20. Objectif: trouver des terrains d’entente sur les sujets qui fâchent.

Alors qu’ils se connaissent depuis 2017, Xi Jinping (à gauche) et Joe Biden ont eu pour la première l’occasion de se serrer la main, ce lundi à Bali, en Indonésie.

Trouver des terrains de convergence sans éviter les sujets qui fâchent: les présidents Joe Biden et Xi Jinping ont tenté lundi d’apaiser les tensions entre les deux puissances rivales au cours d’un entretien de trois heures. La rencontre s’est tenue dans un hôtel à la veille du sommet des grandes économies du G20 qui se tient mardi et mercredi sur l’île indonésienne de Bali. C’est la première fois depuis que le président américain est entré à la Maison-Blanche que les deux dirigeants se serraient la main et parlaient en face-à-face.