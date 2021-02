Les voitures à zéro émission, c’est-à-dire des véhicules qui n’émettent pas de substances polluantes en roulant, ont aujourd’hui le vent en poupe. Mais que penseriez-vous d’une voiture qui non seulement ne pollue pas, mais en plus purifie l’air en roulant? Ce qui ressemble peut-être à de la science-fiction est pourtant bien réel. Car la nouvelle Toyota Mirai ne fait qu’émettre de l’air filtré et de l’eau pure sous forme de vapeur. Le cockpit numérique affiche même la quantité d’air régénéré par la voiture – dans notre véhicule d’essai, cela équivalait à l’air respiré par 88 personnes pendant un an.

Mais comment cela est-il possible? Grâce au moteur à hydrogène que Toyota a introduit avec la Mirai première génération en 2014, lancée sur le marché suisse en 2017. La deuxième génération, désormais disponible chez les concessionnaires, présente nettement plus de qualités à tous points de vue. La pile à combustible est environ un tiers plus compacte et se trouve désormais non plus dans le plancher du véhicule, mais sous le capot; le moteur électrique est maintenant logé au niveau de l’essieu arrière et les trois réservoirs à hydrogène se trouvent dans le plancher du véhicule et ont une contenance totale de 5,6 kg d’hydrogène, au lieu de 4,6 auparavant. L’autonomie a progressé de près de 30% pour atteindre 650 km (selon la norme WLTP), ce qui représente une amélioration décisive.

Parfaitement adaptée à un usage quotidien

La berline d’une longueur de près de cinq mètres a une autonomie WLTP de 650 kilomètres. Toyota Bien équipée

Le cockpit numérique comprend deux écrans, un grand affichage tête haute, ainsi qu’une station de recharge sans fil pour le téléphone portable. Toyota Un coffre tout riquiqui

Le coffre n’a qu’une contenance de 321 litres et vu que la batterie est logée derrière les sièges arrière, la banquette n’est pas rabattable. Toyota

Cette nouvelle disposition modifie radicalement le comportement du véhicule. La Mirai, qui dispose désormais d’une propulsion arrière, est nettement plus vive que l’ancienne version. Elle est remarquablement bien équilibrée et a une bonne tenue de route dans les virages, grâce notamment à son centre de gravité bas. De plus, son nouveau système de piles à combustible augmente la puissance de 12%, et ça se ressent. Pour le moteur électrique de 134 kW (182 ch), c’est un jeu d’enfant de déplacer la berline de 1,9 tonne, l’accélération ne se fait pas attendre et ne montre aucun signe de faiblesse, pas même dans les sprints intermédiaires. Par ailleurs, la nouvelle Mirai est nettement plus silencieuse: lors de l’accélération, le moteur est à peine audible, seule la pile à combustible émet de temps à autre un bruit discret. Mais à part cela, la conduite se fait dans un agréable silence.

Un habitacle plus spacieux