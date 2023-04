Automobilisme: La Toyota No 8 de Sébastien Buemi remporte les 6 Heures de Portimao

Au volant de la Toyota N o 8, le pilote vaudois et ses partenaires se sont imposés au Portugal lors de la 2 e épreuve du Championnat du monde d’endurance automobile WEC.

La Toyota No 8 en action sur le circuit de Portimão. Imago

La Toyota No 8 de Brendon Hartley, Rio Hirakawa et Sébastien Buemi a remporté ce dimanche les 6 Heures de Portimão (Portugal), 2e épreuve du Championnat du monde d’endurance automobile WEC, devant une Ferrari et une Porsche. Les voitures de la catégorie reine Hypercar se sont livré une belle bataille tout au long de la course, avec au final cinq voitures de constructeurs différents aux cinq premières places.

Les deux Toyota Nos 8 et 7 étaient parties en première ligne devant les deux Ferrari Nos 50 et 51, suivies de la Porsche-Penske No 6 et de la Peugeot No 94. L’autre Peugeot, No 93, qualifiée en 9e position, a été contrainte de partir des stands à la suite d’un problème de direction assistée juste avant le départ. Elle a finalement terminé 7e alors que la No 94 a fini 5e.

Plusieurs voitures ont ensuite rencontré des incidents mécaniques, dont la Toyota No 7 et la Porsche No 5. Après 4 h 30 de course, six voitures Hypercar se trouvaient toujours dans le même tour, la Toyota No 8 menant la danse devant la Ferrari No 50 avec seulement 1’30’’ d’avance.

L’ancien champion du monde de Formule 1, Jacques Villeneuve, est alors sorti de la piste sans gravité au volant de la Vanwall Hypercar, à un peu plus d’une heure de l’arrivée, victime d’un problème de freins alors qu’il était en 8e position. Son accident a provoqué l’intervention de la voiture de sécurité peu après que la Toyota de tête a pris un tour d’avance, qu’elle a gardé jusqu’à l’arrivée.

Cette nouvelle catégorie veut consacrer la renaissance du championnat WEC, dominé depuis plusieurs années par Toyota, sans concurrent ces dernières années. L’arrivée de grandes marques comme Ferrari, Porsche, Peugeot ou encore Cadillac a considérablement relevé le plateau, même si la marque japonaise profite encore de son expérience. C’est déjà elle qui avait gagné la première manche de la saison, les 1000 Miles de Sebring (États-Unis) en mars, avec son autre équipage composé de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López.

La prochaine épreuve du championnat aura lieu en Belgique, lors des 6 Heures de Spa, dans quinze jours, avant les 24 Heures du Mans (France) les 10 et 11 juin. Le championnat compte au total sept courses.