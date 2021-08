APPARENCE FUTURISTE - La Toyota Sera procurait un pur plaisir de conduire

Au milieu des années 1980, Toyota – le plus grand constructeur automobile japonais depuis 1950 – était synonyme d’ennui, considéré comme conservateur et largement orienté vers le marché de masse. Pour séduire une clientèle jeune, il lui fallait une voiture non conventionnelle, conçue spécifiquement pour ce groupe cible. C’est pourquoi l’ingénieur en chef, Mikio Kaneko, a lancé en 1983 le «Young Project» («projet jeune» en français), qui a abouti au concept Toyota AXV-II de 1987. Le designer Yao Hiroyuki, qui avait rejoint l’équipe du projet en avril 1985, avait conçu un véhicule extrêmement futuriste, avec une ceinture de caisse qui passait à peu près à la mi-hauteur, presque tout ce qui se trouvait au-dessus étant en verre. Seuls le cadre du pare-brise, une étroite bande reliant les deux montants B et un arceau dans le style des américaines avec un toit en T, qui reliait les deux cadres, étaient en acier. Le véhicule se distinguait toutefois surtout par ses énormes portes papillon, articulées aux extrémités inférieures et supérieures des montants A.

Une technologie peu futuriste

Deux ans plus tard, Toyota dévoilait la version de série du nom de Toyota Sera au salon automobile de Tokyo. Sur le plan visuel, la Sera de série se distinguait à peine de son prototype. Les phares et la grille de calandre était plus plates, l’arrière avait perdu en rondeur et les feux arrière étaient situés un peu plus bas. Mais le reste de la carrosserie aux formes organiques arrondies et aux surfaces lisses ressemblait fortement au modèle original. Même les portes en élytres avaient été conservées. Au niveau technologie, la Sera se voulait en revanche beaucoup moins futuriste. Elle partageait l’intégralité de sa carcasse avec la Toyota Starlet. Le moteur quatre cylindres 1.5 litre d’une puissance de 110 ch monté transversalement, qui entraînait les roues avant, avait été repris de la Toyota Paseo.