Allemagne : La tragédie frappe, ses collègues lui tendent la main

Pour soutenir un jeune papa brisé par la mort de son épouse, les employés d’une entreprise ont accepté de lui céder des jours de vacances.

Une petite famille de Hanau (centre-ouest) a été touchée par une terrible tragédie. En janvier, Labinot et sa femme Eagle ont contracté le Covid-19. Enceinte de sept mois, la Kosovare est tombée tellement malade qu’elle a dû être hospitalisée. Les médecins ont été contraints de pratiquer une césarienne d’urgence, et le petit Lorik a vu le jour prématurément, pesant seulement 980 grammes. Plongée dans un coma artificiel, Eagle est décédée au mois de mars sans jamais avoir vu son fils. Et le monde de Labinot s’est effondré.