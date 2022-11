La transcription de la vidéo en texte s’invite sur Telegram

Telegram : La transcription de la vidéo en texte s’invite à bord

Après WhatsApp, qui a récemment revu la manière dont fonctionnent ses groupes, au tour de Telegram d’apporter son lot de nouveautés. Au menu: des sujets de groupe, les noms d’utilisateurs à collectionner et la transcription de la voix en texte pour les messages vidéo.

DR Telegram

Plutôt que de fédérer des groupes en Communautés comme son concurrent WhatsApp, Telegram a choisi d’introduire les sujets dans les groupes. Ces derniers, pouvant compter plus de 200 membres, fonctionnent comme des discussions séparées au sein d’un groupe, incluant propres médias partagés et paramètres de notifications.

Un soupçon de NFT

Telegram intègre maintenant son petit côté NFT avec la possibilité d’utiliser de multiples noms d’utilisateurs dans chacun des comptes et échanges publics, limités à une longueur maximale de 5 caractères. Ces noms, sécurisés par un réseau de blockchain rapide et évolutif, peuvent être achetés et vendus via une plateforme dédiée, donnant ainsi aux noms de domaine Telegram une valeur.

Pour les plus pressés, on apprend aussi sur le blog de Telegram que les utilisateurs Premium, un service payant coûtant 5,49€ par mois, pourront retranscrire non seulement les messages audio en texte mais également les messages vidéo dans le même format. Voilà qui s’avère pratique pour aller directement à l’essentiel dans une discussion.

Enfin, la messagerie cryptée profite également de cette mise à jour pour introduire 12 nouveaux lots d’émojis, un mode nuit repensé sur iOS et une modification de la taille du texte dynamique sous Android. Tous ces petits ajouts viennent conforter l’avance de Telegram sur certaines fonctions face à WhatsApp, alors que les responsables tiennent à souligner que cette mise à jour aurait pu arriver plus vite si le système de validation des apps par Apple se montrait plus véloce.