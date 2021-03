Covid-19 : La transmission par un animal intermédiaire, une hypothèse «probable»

Selon l’étude des experts de l’OMS et chinois, qui avaient pour mission de clarifier les origines du Covid-19, une fuite d’un laboratoire reste «extrêmement improbable».

Selon la version finale du rapport dont l’AFP a obtenu une copie lundi, les spécialistes ont jugé que «compte tenu de la littérature sur le rôle des animaux d’élevage en tant qu’hôtes intermédiaires pour les maladies émergentes, il est nécessaire de réaliser d’autres enquêtes incluant une plus grande étendue géographique» en Chine et ailleurs.

Accident «extrêmement improbable»

L’administration de l’ancien président américain Donald Trump avait accusé l’Institut de virologie de Wuhan, qui mène des recherches sur des pathogènes très dangereux, d’avoir laissé s’échapper le coronavirus, volontairement ou non. Dans leur rapport, les experts indiquent ne pas avoir étudié le cas d’une fuite volontaire, et jugent «extrêmement improbable» un accident.

Les experts appellent également à «ne pas négliger les produits d’origine animale provenant de régions situées en dehors de l’Asie du sud-est». Et de conclure: «Les enquêtes doivent être conçues dans des zones plus vastes et dans un plus grand nombre de pays».