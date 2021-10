Suisse : La traque à domicile des non-vaccinés jugée «dangereuse» et «absurde»

L’offensive du Conseil fédéral, qui souhaiterait engager 1700 conseillers pour convaincre les indécis de se faire vacciner, ne fait pas l’unanimité. Les voix s’élèvent pour dénoncer cette initiative intrusive.

L’offensive en faveur de la vaccination (par le biais du téléphone, des réseaux sociaux ou sous forme d’entretiens personnels) du CF, en consultation, agace les associations de défense des citoyens. AFP

Traquer les non-vaccinés, à domicile, pour en finir avec l’épidémie du coronavirus. Telle est l’envie, exprimée officiellement le 1er octobre, du Conseil fédéral. Il a mis en consultation une offensive qui a pour objectif «d’atteindre le plus grand nombre possible de personnes qui sont encore indécises et qui ont besoin d’informations avant de se faire vacciner». Coûts de l’opération: 150 millions. Elle impliquerait l’engagement de 1700 conseillers qui compléteraient le travail de conseil des professionnels de la santé (par l’intermédiaire du téléphone, des réseaux sociaux ou sous forme d’entretiens personnels). Si le gouvernement pense bien faire, estimant qu’il s’agit «d’un investissement durable par rapport aux coûts actuels des tests, qui s’élèvent à environ 50 millions de francs par semaine», les voix des associations de défense des citoyens s’élèvent pour dénoncer l’absurdité de cette approche.

«Outre le fait que cette action rappelle les méthodes de sectes bien connues, cette approche est dépourvue de tout bon sens», avertit l’association Avenir50plus dans une lettre ouverte adressée le mardi 5 octobre au Conseil fédéral et à l’Office fédéral de la santé publique. On y lit également: «L’annonce des visites à domicile de l’État se lit comme une invitation aux criminels à se faire passer pour des conseillers de l’Office fédéral de la santé publique afin d’accéder aux foyers de personnes âgées et isolées pour les voler. Qui ne connaît pas les histoires de faux ouvriers et policiers qui ont dépouillé des personnes vulnérables de leur argent?» La position de l’association est claire: «Arrêtez cette absurdité officielle avant qu’elle ne cause un préjudice prévisible.»

Cette offensive inquiète également la Fondation pour la protection des consommateurs à Berne, comme le relève le «Tages-Anzeiger». Pour la directrice Sara Stalder, «les visites de porte-à-porte sont très sensibles. La vente à domicile est littéralement une porte d’entrée pour toutes sortes d’escroqueries.» L’organisation «conseille toujours les citoyens de ne pas s’engager dans des achats ou des transactions à la porte d’entrée».

Par ailleurs, pour renforcer le message dans sa lettre ouverte, Avenir50plus ne manque pas de raconter l’histoire vraie d’une arnaque à domicile, datant de trois ans. Celle d’une personne âgée qui a eu le malheur d’ouvrir sa porte à un ouvrier venant vérifier son chauffage et prétendant travailler pour le compte de l’administration. Le citoyen a fini enfermé dans la salle de bains, dépouillé de son argent. De plus, l’homme étant diabétique a failli sombrer dans le coma à cause de son hypoglycémie.

La mise en consultation de cette action s’est terminée le 6 octobre. Le Conseil fédéral prendra sa décision le 13 octobre.