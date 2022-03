Suisse : La traque aux avoirs d’oligarques russes doit-elle être renforcée?

Quelque 6 milliards de francs d’avoirs russes sont gelés en Suisse. Pour en bloquer plus, les offices des impôts pourraient annoncer les fortunes dont ils ont connaissance.

Et qui connaît bien la fortune des gens? Le fisc… Le journal dominical a interrogé la faîtière des autorités fiscales (cantonales et fédérale), la Conférence suisse des impôts (CSI), à propos de son évaluation de la situation. Réponse de sa secrétaire générale: «La question que vous avez soulevée n’est pas encore une thématique auprès de la CSI».

Certaines autorités estiment avoir les mains liées par le secret fiscal et d’autres ne pas être tenues d’agir de leur propre chef. L’administration fiscale bernoise, elle, lance la patate chaude aux banques, gérants de fortunes et au registre foncier, plus indiqués pour «annoncer les valeurs patrimoniales». Zurich indique ne pas être assez attractif au niveau des impôts pour héberger beaucoup d’argent russe sur son sol.