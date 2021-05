France : La traque de l’ex-militaire en fuite continue

La traque se poursuit lundi, en Dordogne, pour retrouver un ancien militaire lourdement armé, réfugié depuis plus de 24 heures dans une forêt.

La traque se poursuit lundi en Dordogne pour retrouver un ancien militaire lourdement armé, quatre fois condamné pour violences conjugales, et réfugié depuis plus de 24 heures, dans une forêt cernée par les forces de l’ordre au Lardin-Saint-Lazare. «Cette nuit, on a continué les ratissages avec les outils que l’on peut utiliser la nuit et nous continuons sur la même stratégie pour toute la journée. On travaille de manière très méthodique, systématique», a précisé à la presse, lundi matin, le préfet de Dordogne, Frédéric Périssat.