Une équipe de l’EPFL et de l’Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l’eau (EAWAG) a commencé, il y a plusieurs mois, à suivre l’évolution du nombre d’infections au coronavirus en scrutant les eaux usés. La Ville de Lausanne a par exemple mis en place un monitoring de ce type à la station d’épuration de Vidy . Et depuis février 2021, ce mode d’analyses est soutenu financièrement par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) comme le rapporte le «Tages Anzeiger» . L’OFSP a indiqué au quotidien que la pratique reste prometteuse pour rendre compte des fluctuations de la pandémie.

Données d’un million de personnes

À côté des stations d’épuration lausannoise et zurichoises, le projet comprend à présent quatre nouveaux établissements: Laupen (BE), Lugano (TI), Coire (GR) et Altenrhein (SG). Les données ainsi recueillies concernent environ un million d’habitants. Les résultats de ces analyses seront publiées fin avril 2021. Mais ensuite, le financement de l’OFSP n’est plus garanti.