Yémen : La trêve est une «opportunité» pour l’aide humanitaire

Dimanche, l’ONU a estimé que le cessez-le-feu au Yémen pouvait être une chance pour aider le pays qui a fait face à plus de sept ans de combats.

Le Yémen a connu plus de sept ans de guerre.

L’ONU a appelé à saisir «l’opportunité» de la trêve au Yémen pour renforcer l’aide à ce pays dévasté par la guerre et la faim, les organisations humanitaires cherchant à recueillir environ quatre milliards d’euros pour 2022. Un cessez-le-feu de deux mois relativement respecté sur le terrain est en vigueur depuis début avril, l’ONU estimant qu’il permet d’améliorer l’aide humanitaire après plus de sept ans de violents combats entre les forces gouvernementales, appuyées par l’Arabie saoudite voisine, et les rebelles Houthis, soutenus par l’Iran.