La tribu Pellissard quitte Familles nombreuses

«Familles nombreuses» sur TF1 : La tribu Pellissard quitte l’émission et va porter plainte

C’est sur le plateau de «Chez Jordan», mardi 25 octobre 2022, qu’Amandine Pellissard, 34 ans, a annoncé la mauvaise nouvelle aux fans de «Familles nombreuses: la vie en XXL». La maman de huit enfants, qui a fait parler d’elle pour sa poitrine, en dénonçant la passivité de la police ou encore pour son passé de toxicomane , a indiqué que les téléspectateurs ne pourront plus suivre le quotidien de sa famille, dès la saison prochaine. «On aurait pu reprendre (ndlr: les tournages) dans quelques mois, mais non, terminé», a-t-elle affirmé.

La Française d’origine algérienne n’a pas expliqué en détail pourquoi sa tribu quittait l’émission qui l’a révélée en 2020. Seule certitude, ce n’est pas un clap de fin heureux. «Soit c’est un documentaire et ils respectent les règles et les limites du documentaire, soit c’est une télé-réalité et ils l’assument. Et qu’ils traitent les gens et les enfants correctement», s’est-elle plainte tout en assurant devant les caméras qu’elle et son mari allaient engager des poursuites contre TF1 Productions.