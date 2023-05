La famille Saffré attaque Familles nombreuses XXL en justice

En août 2022, Céline et Fabrice Saffré ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils ne rempilaient pas pour une deuxième saison de «Familles nombreuses: la vie en XXL». La décision de la tribu, composée à l’époque de leur participation de dix enfants, avait surpris et attristé de très nombreux téléspectateurs. Le 1er mai 2023, la mère de famille, qui a depuis donné naissance à un petit Augustin, a livré quelques détails supplémentaires sur les raisons qui ont poussé les Saffré à s’éloigner du feuilleton de TF1.

«On nous a fait croire que le tournage serait un documentaire, mais on est bien loin du documentaire», a-t-elle assuré dans une story. La Française a expliqué que la production arrivait avec «un planning bien établi» et que les équipes de tournage le suivaient à la lettre. «Même si vous avez prévu de faire votre journée comme bon vous semble, eh bien non, ce n’est pas comme ça que ça se passe. Tout ce que l’on peut faire en parallèle et qui ne correspond pas (au planning) est forcément coupé au montage», s’est-elle désolée.