Suisse: la triple épidémie menace notre système de santé

Hôpitaux en passe d’être paralysés

La triple épidémie est en passe de paralyser les hôpitaux dans la plupart des cantons. Comme le rapporte la NZZ am Sonntag, celui de Zurich atteint déjà un taux d’occupation hospitalière de 90% et ceux du canton de Berne sont occupés au maximum, rapporte le journal dominical. Côté romand, la situation est similaire. L’hôpital de Neuchâtel est ainsi déjà surchargé, alors que le Valais veut refuser des patients ou les transférer dans d’autres cantons en cas d’urgence et que les urgences de Genève et Lausanne sont sous haute tension. Une situation qui pourrait conduire à devoir repousser de plus en plus d’opérations non-urgentes dans bien des établissements hospitaliers, comme du temps de la pandémie de Covid-19.