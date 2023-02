Séisme en Turquie : La triste fin de Proteo, mort en sauvant des vies

L’armée mexicaine a été endeuillée par la mort de Proteo, un chien de sauvetage âgé de 4 ans. L’animal faisait partie de la délégation envoyée en Turquie pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage, rapporte CNN. «Les membres de l’armée et de l’aviation mexicaines regrettent profondément la perte de notre grand camarade, le chien Proteo. Tu as rempli ta mission en tant que membre de la délégation mexicaine dans la recherche et le sauvetage de nos frères en Turquie. Merci pour ton travail héroïque», a annoncé le Secrétariat à la défense, dimanche.