Guerre en Ukraine : La triste prédiction des «Simpson»

Plusieurs internautes ont partagé un extrait de la série datant de 1998 montrant, selon eux, que la fiction avait prédit l’invasion russe en Ukraine.

Ce n’est pas la première fois que des internautes assurent que «Les Simpson», dont le générique a été repris par les sœurs Berthollet , avaient prédit un événement. On peut citer le show de Lady Gaga au Super Bowl, le voyage de Richard Branson dans l’espace ou encore l’épisode final de «Game of Thrones». Mais depuis le 24 février 2022, c’est un fait nettement moins léger – l’invasion de l’Ukraine par la Russie – que les fans de la série assurent qu’elle a prédit en 1998.

Les tweets n’ont pas échappé à Al Jean, scénariste et producteur des «Simpson». «Ça me fait mal de le dire, mais je suis né en 1961 et le spectre de l’Union soviétique a plané sur 30 ans de ma vie. Alors, pour moi, cet épisode est malheureusement plus la norme qu’une prédiction. Nous avons juste imaginé que les choses allaient mal tourner», a-t-il confié au «Hollywood Reporter». Sur Twitter, il a d’ailleurs écrit: «Très triste de dire que ce n’était pas difficile à prédire».