Point de l’OFSP : «L’épée de Damoclès est toujours au-dessus de nos têtes»

Les experts de la Confédération ont confirmé mardi collecter des données sur la nécessité de compléter la vaccination contre le coronavirus.

Plus de jeunes aux soins intensifs qu’en 2020

Les malades soignés aux soins intensifs ont aujourd’hui un profil différent de ceux hospitalisés en 2020 dans ces mêmes services. «Ils sont plus jeunes que dans les vagues précédentes et n’ont pas de facteurs de risque, les séjours en soins intensifs sont plus longs, ce qui entraîne une saturation plus rapide de ces services hospitaliers», note Samia Hurst. Ce que confirme Patrick Mathys: c’est parmi la population jeune et mobile qu’on enregistre les plus forts taux d’incidence.