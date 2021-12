Suisse romande – La troisième dose et les restrictions mettent la vaccination sous pression

À Genève, les plus de 50 ans se sont rués sur les doses de rappel.



Fin novembre, à Genève, il était encore possible d’obtenir un rendez-vous de vaccination en moins de 24 heures selon le centre choisi. Aujourd’hui, il faut patienter une dizaine de jours si l’on veut se faire administrer une dose à heure fixe. Les plus impatients peuvent se rendre directement dans un centre, mais à leurs risques et périls. «Pour sa troisième dose, sans rendez-vous, mon père a attendu trois heures», témoigne une Genevoise.