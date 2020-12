Covid-19 : La troisième vague risque d’arriver à Noël

Les hôpitaux universitaires tirent la sonnette d’alarme. Le directeur de l’Hôpital de Zurich exige le confinement de tout le pays pour éviter une troisième vague à Noël. Il demande également l’interdiction de skier.

Plus concrètement, Gregor Zünd, directeur de l’Hôpital de Zurich exige le confinement de tout le pays, la fermeture des restaurants, commerces, installations culturelles et sportives et l’interdiction de skier. A défaut, le niveau de nouvelles infections risque d’augmenter encore de façon exponentielle et le système sanitaire du pays menace de s’effondrer. Mercredi dernier, l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI) avait aussi exigé des mesures plus sévères de la part de Berne et des cantons, rapporte la «NZZ am Sonntag». L’ASI craint que le personnel infirmier, déjà à bout de force, ne puisse encore supporter la situation pendant très longtemps.