«Au lieu de relâcher les actuelles mesures de protection, et de rouvrir, entre autres, les commerces, il faut agir au plus tôt. Cela pour prévenir notamment le collapsus du système de santé, dit-il. Et pour réduire le nombre des hospitalisations et de décès. Quant aux vaccins, ils ne sauraient éviter cette 3 e vague (dont il sait qu’elle touchera aussi le Canada sous peu), étant donné qu’on manque de doses pour obtenir un effet protecteur à temps.»

Le spécialiste exhorte ainsi Conseil fédéral à ne pas répéter «les erreurs commises au début de la deuxième vague», estimant qu’alors l’intervention du gouvernement était trop hésitante en laissant la main aux cantons. «Cela a mené à l’un des taux de mortalité les plus élevés du monde occidental en Suisse», note le spécialiste. Depuis trois mois, le Covid-19 est en effet la première cause de décès, avant les cancers et les maladies cardiovasculaires. Peter Jüni insiste donc sur le fait que pour éviter que cette 3 e vague ne frappe le pays trop violemment, il faut agir au plus tôt.

Valais et Fribourg veulent rouvrir commerces et restaurants

Aides financières : les demandes s’entassent dans les cantons

Pendant ce temps, dans les cantons, des commerces se battent pour leur survie, comme le rapporte le SonntagsBlick qui a effectué un sondage dans les 26 cantons. A ce jour, plus de 17’000 entreprises ont ainsi demandé une aide financière - et la tendance reste à la hausse. Mais l’argent fédéral destiné à soutenir l’économie arrive bien trop lentement, les procédures sont trop longues. Le nombre de telles demandes de soutien en suspens laisse présager le pire selon le journal, notamment dans les régions urbaines telle Berne (711 demandes) et le canton de Vaud (1523). Si on ne dispose de chiffres actuels pour les Grisons et le Tessin pour la semaine passée, et que le canton de Zurich annonce 800 demandes déposées jusqu’à la semaine passée, Genève en annonce 1021 et Argovie 1796. Dans les plus petits cantons romands, Neuchâtel a enregistré plus de 900 demandes, et tant le Valais que le canton de Fribourg en annoncent chacun 1700. Dans l’Est du pays, la situation est similaire (St-Gall : 752 demandes, Thurgovie : 521, Lucerne : 860). Au Parlement certains dénoncent la lenteur de démarches compliquées. La conseillère nationale socialiste Jacqueline Badran estime ainsi que «nous avons raté la cible qui est d’éviter le plus de faillites possible.»