Vaud – La troisième voie entre Denges et Morges suscite 70 oppositions

La ligne CFF entre Lausanne et Genève ne sera pas soulagée de sitôt. Le tronçon de 2,5 km prévu entre Denges et Morges (VD) a suscité une septantaine d’oppositions, dont celles des communes de Lonay et Préverenges ainsi que quatre associations et une majorité de privés, signale «24 heures». Le geste des municipalités, pourtant consultées dès le début du projet, a surpris les CFF, indique le quotidien.