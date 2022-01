Mobilité : La trottinette électrique, un nouveau danger en ville?

La Suva estime qu’environ 2400 accidents impliquant une trottinette électrique se sont produits l’année dernière. C’est trois fois plus qu’en 2019.

On les retrouve à presque tous les coins de rue dans les grandes villes suisses, mais jusqu’à présent, on ne se rendait pas compte à quel point les trottinettes électriques étaient dangereuses pour le trafic routier et les conducteurs eux-mêmes, écrit la «NZZ am Sonntag». Les statistiques de la police suisse signalent un peu plus de 200 accidents impliquant une trottinette électrique chaque année. Cependant, le Bureau de prévention des accidents (BPA) a toujours supposé que leur nombre était plus élevé, car de nombreux incidents ne sont même pas enregistrés par la police.