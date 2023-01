La truie adoptée par Logan Paul a échappé à la mort

Logan Paul : La truie qu’il avait adoptée a échappé à la mort

À cause de son déménagement à Porto Rico, le youtubeur américain avait dû s’en séparer, une année plus tard.

Logan Paul est bouleversé depuis quelques jours. Il vient d’apprendre que la truie prénommée Pearl qu’il avait adoptée en 2019 a failli mourir dans de terribles circonstances. Lundi 9 janvier 2023, Gentle Barn, le sanctuaire animalier de Santa Clarita, en Californie, a posté une vidéo sur TikTok, où l’on voit la bête secourue, en piteux état. On y apprend que Pearl a été retrouvée dans un champ, à côté d’un autre cochon mort. L’animal a les oreilles en lambeaux et souffre d’une infection potentiellement mortelle à l’utérus. Dans la vidéo, l’association a fait savoir que cette truie «avait appartenu à un célèbre youtubeur» et que celui-ci l’avait replacée ailleurs «de manière irresponsable».