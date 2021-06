États-Unis : La Trump Organization prochainement inculpée?

Les avocats de la Trump Organization ont dû présenter lundi leurs derniers arguments en faveur d’une non-inculpation de l’entreprise.

Getty Images via AFP

Ces derniers jours, des informations ont indiqué que les enquêtes à huis clos sur les affaires de l’ex-magnat de l’immobilier new-yorkais -- ouvertes depuis deux ans par le procureur de Manhattan et la procureure de l’État de New York, deux élus démocrates, et portant sur des soupçons de fraude fiscale ou fraude aux assurances -- s’apprêtaient à porter leurs premiers fruits.