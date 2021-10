Politique : La Tunisie annonce son nouveau gouvernement

Après plus de deux mois d’incertitudes, la Tunisie s’est dotée d’un nouveau gouvernement. Il se compose de 26 membres.

La Tunisie s’est dotée lundi d’un nouveau gouvernement, onze semaines après l’éviction du précédent cabinet par le président Kais Saied qui s’est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet. En pleine crise socio-économique et sanitaire et après des mois de blocage politique, M. Saied avait invoqué en juillet un «péril imminent» pour justifier ses actions, dénoncées comme un «coup d’État» par ses opposants et des ONG.

Pour la première fois dans l’histoire du pays, le gouvernement est dirigé par une femme, l’universitaire Najla Bouden , mais celle-ci ainsi que son équipe jouiront de prérogatives considérablement réduites après le coup de force de M. Saied. Mme Bouden a été nommée le 29 septembre, plus de deux mois après le limogeage le 25 juillet du premier ministre Hichem Mechichi par le chef de l’État qui a également gelé le Parlement et pris en main le pouvoir judiciaire.

«Lutte contre la corruption»

«Sauver l’État tunisien»

Depuis la présidence de Habib Bourguiba qui leur avait aménagé un code de statut personnel en 1956 interdisant la polygamie et la répudiation et autorisant le divorce, la Tunisie est considérée comme le pays du Maghreb à l’avant-garde pour l’émancipation des femmes.

Fin 2019, pendant la campagne électorale et une fois élu président, M. Saied s’est opposé à tout projet de loi mettant à égalité les hommes et les femmes dans l’héritage. Complètement inconnue du grand public au moment de sa nomination et dépourvue d’expérience politique Mme Bouden n’a pas de compétences reconnues en économie non plus.