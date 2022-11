Décidément, le début de ce mardi de compétition mondiale a réservé son lot de surprises. Dans la foulée du succès fou de l'Arabie saoudite contre l'Argentine (2-1), la Tunisie a fait longuement douter le Danemark, dont on parlait volontiers, avant le tournoi, comme d'un potentiel outsider pour le titre planétaire. Les «Danish Dynamites» devront montrer autre chose pour assumer ce statut.

Les Aigles de Carthage ont imposé un maximum d'intensité à l'entame des deux périodes - avant de plier un brin les ailes ensuite - et ça a considérablement gêné les Scandinaves. Ces derniers ont failli s'en sortir sur deux occasions immenses en l'espace de deux minutes. Christian Eriksen a d'abord envoyé une frappe de 20 mètres, magnifiquement sortie par le gardien Aymen Dahmen (69e). Et quand ce dernier a été battu, la tête à un mètre du but du remplaçant, Andreas Cornelius, est allée mourir sur le poteau.