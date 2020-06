Colonisation

La Tunisie ne demandera d’excuses à la France

Une motion rejetée par le Parlement tunisien demandait à la France de s’excuser pour les crimes commis «pendant et après la colonisation».

La motion a récolté 77 voix pour et 5 contre, loin des 109 voix nécessaires pour être votée (archives).

Le Parlement tunisien a rejeté dans la nuit de mardi à mercredi une motion qui demandait officiellement à la France de présenter des excuses à la Tunisie pour les crimes commis «pendant et après la colonisation». La motion émanait d’un petit parti islamiste. Après plus de 15 heures de débats qui n’ont que peu abordé le fond de la question, le texte a recueilli 77 voix pour et 5 contre, loin des 109 voix nécessaires pour être votée.