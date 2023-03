Afrique : La Tunisie prend des mesures en faveur des migrants subsahariens

La Tunisie a annoncé dimanche des mesures en faveur des étudiants et migrants originaires d’Afrique subsaharienne après des agressions et des manifestations d’hostilité à leur encontre suscitées par un discours virulent du président Kais Saied dénonçant l’immigration clandestine.

La présidence de la République, le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères ont annoncé des «mesures pour améliorer la situation des étrangers en Tunisie et faciliter les procédures» de régularisation de leur situation. Ils ont en premier lieu décidé «de délivrer des cartes de séjour d’un an aux étudiants ressortissants de pays frères africains pour faciliter leur séjour et leur permettre de renouveler périodiquement leurs documents».