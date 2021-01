Tensions : La Tunisie vit une 4e nuit de heurts consécutive

Malgré le couvre-feu et l’intervention du président, des manifestants, essentiellement des jeunes, sont à nouveau descendus dans la rue.

La tension reste vive en Tunisie après une quatrième nuit de heurts malgré le couvre-feu anti-coronavirus et l’intervention du président Kais Saied, des troubles sociaux qui se doublent de quelques appels informels à manifester mardi contre la pauvreté.

Les troubles ont éclaté dans plusieurs régions au lendemain du 10e anniversaire du départ de Zine el Abidine Ben Ali, chassé du pouvoir par la foule le 14 janvier 2011. Les échauffourées se sont poursuivies jusque dans la nuit de lundi à mardi. Et ce, bien que le couvre-feu dès 20 h, en vigueur depuis octobre pour tenter d’endiguer la pandémie, ait été avancé à 16 h de jeudi à dimanche et accompagné d’un confinement.

À coups de cocktails Molotov

À Tunis, quelques centaines de jeunes ont jeté des pierres et quelques cocktails Molotov sur des policiers déployés en force dans plusieurs quartiers populaires, dont la vaste cité d’Ettadhamen. Les forces de l’ordre ont tiré d’importantes quantités de gaz lacrymogènes.

Dans la deuxième plus grande ville du pays, Sfax, des protestataires ont incendié des pneus et coupé des routes. Des heurts ont aussi eu lieu à Gafsa, où les habitants protestaient contre la destruction par les autorités d’un point de vente informel. Des échauffourées ont notamment éclaté au Kef, à Bizerte (nord) et Kasserine (centre ouest), à Sousse ou encore Monastir (centre est), selon des médias locaux.