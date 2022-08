Istanbul : La Turquie accuse la Grèce d’«action hostile» contre ses avions

Ankara a affirmé dimanche que des avions turcs en mission dans la mer Égée et en Méditerranée orientale avaient été visés par le système de défense aérienne S-300 de la Grèce.

La Turquie a dénoncé une «action hostile» de son pays voisin. Le système de défense aérienne grec S-300 déployé en Crète a «verrouillé» mardi dernier des jets F-16 turcs (ndlr capteurs concentrés sur les jets), en mission de reconnaissance à 10’000 pieds à l’ouest de l’île de Rhodes, ont déclaré des sources du ministère turc de la Défense. Cela équivaut à des «actes hostiles» selon les règles d’engagement de l’OTAN, a-t-on déclaré de mêmes sources. Les avions à réaction turcs ont néanmoins «accompli les missions prévues et sont rentrés à leur base en toute sécurité», a-t-on précisé

Ces derniers mois, la Turquie s’est plainte d’actions de la Grèce, selon elle provocatrices et préjudiciables aux efforts de paix. Les deux voisins, tous deux membres de l’OTAN, ont des différends de longue date concernant leurs frontières maritimes et aériennes, ce qui conduit les forces aériennes à effectuer des patrouilles et des missions d’interception quasi quotidiennes, principalement autour des îles grecques proches des côtes turques.