OTAN : La Turquie admet des «progrès» de la Suède et de la Finlande

Istanbul a noté des «progrès» du côté de la Suède et de la Finlande dans le projet d’une adhésion des deux pays d’Europe du Nord à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

La Turquie a estimé que la Suède et la Finlande avaient réalisé des «progrès» en vue de l’adhésion des pays nordiques à l’Otan, selon une déclaration commune à l’issue d’une réunion vendredi à Stockholm. Dans un communiqué, les trois pays se sont «félicités de l’intensification de la coopération (…) et des progrès accomplis par la Finlande et la Suède dans le respect du mémorandum» signé en marge du sommet de Madrid en juin.