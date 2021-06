Football - Ramsey donne l'avantage au Pays de Galles

LE PAYS DE GALLES OUVRE LE SCORE !!! Et à la troisième occasion, Aaron Ramsey inscrit enfin son but !! Garteh Bale délivre un magnifique assist dans le dos d'une défense turque mal alignée pour un Ramsey qui contrôle parfaitement de la poitrine et enchaîne avec un tir imparable. UN BUT SU-PERBE !