OTAN : La Turquie appelle la Suède à mettre fin à son soutien au PKK

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s’oppose à l’entrée de la Suède dans l’OTAN, attend de son homologue suédoise des mesures concrètes contre ce qu’il appelle «une organisation terroriste».

Dans un communiqué publié juste après cet appel, Recep Tayyip Erdogan indique «attendre de la Suède qu’elle prenne des mesures concrètes et sérieuses, montrant qu’elle partage les inquiétudes de la Turquie à l’égard de l’organisation terroriste du PKK (le parti des Travailleurs du Kurdistan, ndlr) et de ses extensions en Syrie et en Irak».