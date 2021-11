Droits de l’homme : La Turquie condamnée pour sa purge après le putsch de 2016

Mardi, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Turquie pour les nombreuses arrestations qui avaient suivi le coup d’État manqué du 15 juillet 2016.

Détentions pas conformes

Ces détentions provisoires, ont-ils relevé, n’avaient pas été décidées «conformément à une procédure prévue par la loi» et n’étaient pas «strictement requises par les exigences de la situation». Le CEDH a rappelé que «les exigences de sécurité juridique» étaient «encore plus importantes» s’agissant d’atteintes à l’indépendance des magistrats «compte tenu de l’importance du pouvoir judiciaire dans un État démocratique».

Ces juges et procureurs turcs, qui exerçaient dans de nombreuses juridictions, y compris la Cour de cassation et la Cour administrative suprême, avaient été arrêtés et placés en détention pour «suspicion d’appartenance au FETO», détaille la CEDH dans un communiqué.