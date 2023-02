Séismes : La Turquie devra traiter des montagnes de gravats, parfois toxiques

Dans un nuage de poussière, une demi-douzaine de camions-bennes déversent leurs gravats potentiellement pollués au bord de la route d’Antakya. La scène se passe au petit matin, sous la surveillance de voitures de police. Au total, plus de 118’000 bâtiments ont été détruits ou gravement endommagés par le séisme du 6 février, qui a fait plus de 41’000 morts en Turquie, près de 45’000 en comptant la Syrie voisine.

Gravats dans une réserve d’oiseaux

La tâche s’annonce titanesque mais le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est engagé à faire en sorte que les gravats soient évacués et triés «sans nuire à l’environnement et aux personnes.» Il y a huit jours, les autorités ont dû rassurer les défenseurs de l’environnement, après que des images ont montré des déchets et des gravats déversés dans un sanctuaire d’oiseaux migrateurs de la province d’Hatay.