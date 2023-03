Diplomatie: La Turquie donne son feu vert pour l’adhésion de la Finlande à l’OTAN

Le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg a salué cette ratification, estimant qu’elle rendrait «la famille de l’OTAN plus forte et plus sûre». Le président finlandais Sauli Niinistö quant à lui a «remercié tous (les États membres) pour leur confiance et leur soutien», en souhaitant l’entrée «le plus vite possible» de la Suède.