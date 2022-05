OTAN : La Turquie est prête à discuter avec la Finlande et la Suède de leur candidature

Après les menaces du président Erdogan qui a annoncé vouloir bloquer l’adhésion des deux pays nordiques à l’Alliance atlantique, Ankara s’est dit samedi ouverte à la négociation sur la question.

La Turquie s’est dite prête à discuter avec la Finlande et la Suède de leur candidature à l’OTAN et des motifs qui suscitent l’hostilité d’Ankara vis-à-vis de cet élargissement, a déclaré samedi le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu. Le ministre des Affaires étrangères est arrivé à Berlin où il doit participer à une rencontre de l’Alliance atlantique à laquelle participent ses homologues finlandais et suédois.