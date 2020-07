La Turquie «juge tous les coupables» de l’assassinat de Khashoggi

Rédiger un nouveau commentaire

Monde de rêve 03.07.2020 à 09:01

Ca c'est une bonne blague quand même. Un opposant tué sur ordre du gouvernement saoudien sur territoire turque. Du coup un procès sans criminel car aucun n'est en Turquie et surtout avec aucune condamnation finale. Et dire que les USA et l'Europe continue de soutenir les saoudiens alors que les pires terroristes sont issus de leurs rangs. Bien sûr il est plus simple de tirer sur l'Iran ami des russes. Bref notre monde est vraiment formé de moutons et nous continuons d'apprécier le futile pendant que nos libertés sont de plus en plus muselées.