Otan : La Turquie n’est pas en situation de ratifier l’adhésion de la Suède en l’état

Erdogan pendu

Ankara a dénoncé jeudi un montage vidéo réalisé par un groupe proche du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) en Suède, montrant le président Erdogan en pendu et traité de «dictateur» . L’ambassadeur de Suède à Ankara a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères.

Ce nouvel incident intervient alors que la Turquie bloque depuis mai l’entrée de la Suède – ainsi que de la Finlande – dans l’Otan , l’accusant d’héberger sur son territoire des membres du PKK et d’organisations alliées à celui-ci, qu’elle considère comme étant terroristes.

«Nous sommes engagés dans ce processus depuis six ou sept mois et ce n’est pas bon pour la Suède d’apparaitre sous ce jour», a insisté Ibrahim Kalin devant des journalistes de plusieurs médias internationaux dont l’AFP. «Nous voulons avancer et progresser mais si ce genre d’incidents continuent, cela ralentira le processus.»